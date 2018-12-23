12:48 | Футбол — Англия

Поль Погба: "Хочу поблагодарить Моуринью за все"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба поблагодарил отправленного в отставку с поста Жозе Моуринью за работу в клубе. Отметим, что отношения между французом и португальцем в последнее время были напряженными.

– Мы выигрывали трофеи с Моуринью, и я хочу его за это поблагодарить, – цитирует Sky Sports Погба. – Мы вместе хорошо работали, хотя что-то пошло не так. Но трофеи все равно брали. Он сделал меня сильнее как личность. Все осталось в прошлом. Я хочу поблагодарить его за все. Уверен, что другие игроки думают так же.

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