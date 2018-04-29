Поль Погба: "Феллаини достаточно коснуться мяча волосами или носом, чтобы случился гол"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остался доволен победой над "Арсеналом" (2:1) в матче чемпионата Англии. Один из мячей "МЮ" забил как раз француз.

– Думаю, мы получили то, чего заслужили, – цитирует ВВС Погба. – Мы прессинговали, создавали много моментов. В конце игры хотели использовать способности Феллаини в чужой штрафной. Мы его знаем. Ему достаточно коснуться мяча волосами или носом, и случается гол. Команда сыграла хорошо, лично я собой доволен.