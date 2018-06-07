Поль Погба: "Если Невиллу не нравится моя прическа, пусть на нее и не смотрит

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что не обращает внимание на критику со стороны Гэри Невилла. Ранее бывший защитник манчестерского клуба раскритиковал прическу 25-летнего француза.

- Я не слушаю это, - приводит слова Погба Bleacher Report. - Футбол - это то, что происходит на поле, а не внешний вид игрока. Я уважаю мнение каждого. Но если ему не нравится моя прическа, то он не должен на нее смотреть, вот и все!

В минувшем сезоне Погба провел 37 игр в составе "Манчестер Юнайтед", забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.