Поль Погба: "До прихода Сульшера я был в тени. Сейчас я всегда улыбаюсь"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба доволен назначением на пост главного тренера Уле Гуннара Сульшера, который сменил Жозе Моуринью​, сообщает Mirror. 25-летний французский хавбек рассказал о том, что поменялось с приходом 45-летнего норвежского специалиста.

– До прихода Сульшера я был в тени и сидел на скамейке запасных. Я смирился с этим, а сейчас мне приятно снова играть. Теперь я всегда улыбаюсь. Сульшер делает действительно хорошую работу. Как игрок, он знал менталитет этого клуба. Он вернулся в "Манчестер Юнайтед", чтобы помочь нам, и он делает это очень хорошо, – цитирует Погба Mirror.

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