Поль Погба: "Алексис еще принесет пользу "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его одноклубник Алексис Санчес еще принесет пользу команде.

- Алексис много работает, - цитирует Погба портал Goal. - Он хорошо тренируется, чтобы помочь команде. Он пока привыкает к ней. Дело не в том, что Алексис плохо играет. Он принесет "МЮ" много пользы. Главное, что он продолжает оставаться позитивным.

Санчес присоединился к "МЮ" 22 января 2018 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей за "красных дьяволов" в чемпионате Англии и отметился одной результативной передачей.

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