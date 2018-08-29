Пол Паркер: "Подход Моуринью топит игроков"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер раскритиковал главного тренера команды Жозе Моуринью. По его словам, под руководством португальца "МЮ" не будет играть в эффектный футбол.

– Они играют в очень плохой футбол, – цитирует TalkSport Паркера. – Они говорят, что Моуринью – победитель, но это еще не все. Стиль игры тоже важен. Очень важен. Команда должна чувствовать себя уверенно на поле, а нынешние футболисты не знают, как импровизировать. Они тратят миллионы и не могут показать внятной игры. В клубе калибра "МЮ" это недопустимо. Нужно что-то менять, и Моуринью на это не способен. Его подход топит игроков.