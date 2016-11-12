09:17 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Мерсон: "МЮ" должен усилиться в январе, чтобы быть в первой четверке"

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Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" должен укрепить состав в январе, чтобы претендовать на место в первой четверке. По его словам, "МЮ" не хватает качественных игроков.

Моуринью должен купить игроков в январе, иначе "МЮ" не окажется в первой четверке, – цитирует Daily Star Мерсона. – У команды нет нужного качества, у нее много проблем. Некоторые вынуждены играть, хотя готовы не на сто процентов. Нужно дать им это понять, но не на публике. Иначе можно потерять этих игроков.

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