Пол Мерсон: "МЮ" должен усилиться в январе, чтобы быть в первой четверке"

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" должен укрепить состав в январе, чтобы претендовать на место в первой четверке. По его словам, "МЮ" не хватает качественных игроков.

– Моуринью должен купить игроков в январе, иначе "МЮ" не окажется в первой четверке, – цитирует Daily Star Мерсона. – У команды нет нужного качества, у нее много проблем. Некоторые вынуждены играть, хотя готовы не на сто процентов. Нужно дать им это понять, но не на публике. Иначе можно потерять этих игроков.