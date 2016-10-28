10:53 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Мерсон: "Ибрагимович уже не игрок мирового уровня"

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Бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" выразил мнение, что нападающий манкунианцев Златан Ибрагимович перестал быть игроком мирового уровня. Он сомневается, что форвард сумеет прибавить по ходу сезона.

- Раньше Ибрагимович был нападающим мирового уровня, но сейчас он не является таковым, - приводит Sky Sports слова Меерсона. - Ему 35 лет и он играет в сложном чемпионате. Сомневаюсь, что он прибавит по ходу сезона. Моуринью продолжает доверять форварду, несмотря на невыразительную игру. Думаю, что у Ибрагимовича должны быть моменты в матче с "Бернли".

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Материалы REN-TV

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