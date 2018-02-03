Пол Клемент: "Ренату Санчеш не хотел переходить в "Суонси" и думал, что должен играть в "МЮ", "Челси" или "ПСЖ"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент отметил, с каким настроем приехал в его команду арендованный у "Баварии" португальский полузащитник Ренату Санчеш. По словам специалиста, 20-летний футболист хотел перейти в топ-команду.

- Ренату Санчеш не горел желанием переходить в "Суонси", - приводит The Times слова Клемента. - Он думал, что должен играть в клубах уровня "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "ПСЖ". В "Баварии" отвечали, что ему надо играть, а не сидеть на скамейке в больших клубах.

Ренату Санчеш был лучшим на тренировках. Он мощный и скоростной, может прорываться сквозь оборону. Но в играх он продолжал много ошибаться. У него было желание угодить и доказать, что все не правы. Другие игроки жаловались, что я ставлю Ренату, а не их, и я стал реже выпускать его на поле.

В нынешнем сезоне Ренату Санчеш, ставший чемпионом Европы в 2016 году, провел за "Суонси" 15 матчей во всех турнирах, ни разу не отлившись.