08:42 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Клемент: "Раньери? Игроки "Лестера" в первую очередь должны смотреть на свое выступление"

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Главный тренер "Суонси" Пол Клемент выразил поддержку экс-наставнику "Лестера" Клаудио Раньери. Согласно английским СМИ, итальянец был уволен после жалобы на его методы работы со стороны ветеранов команды.

– Решение уволить Раньери – ужасно, просто ужасно! – цитирует Goal.com Клемента. – Нельзя было так поступать, учитывая то, чего он достиг в прошлом году. Многие уже высказались на эту тему, и я поддерживаю всех, кто высказался за Раньери. Игрокам "Лестера" необходимо в первую очередь смотреть на свое выступление.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери

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