Пол Клемент: "Приятно одержать вторую подряд победу на своем стадионе"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент рад, что его команда во второй раз подряд одержала победу в домашнем матче. Сегодня "лебеди" в 25-м туре чемпионата Англии обыграли "Лестер" (2:0).

- "Суонси" находится в хорошей форме, поэтому очень приятно одержать вторую подряд победу на своем стадионе, - цитирует BBC Клемента. - Мы напряженно работали на тренировочной площадке, чтобы получить нужный результат, ничего сложного. Это привело к уверенности - игроки знают, что они делают на поле. Нужно продолжать показывать подобный футбол и в следующих играх. У нас нет времени думать о сыгранном матче. Пора уже готовиться к противостоянию с "Челси".