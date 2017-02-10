14:47 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Клемент - лучший тренер января в премьер-лиге

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Наставник "Суонси" Пол Клемент признан лучшим тренером января в премьер-лиге. Под его руководством "лебеди" в прошлом месяце обыграли "Саутгемптон" и "Ливерпуль", а также уступили "Арсеналу" (0:4). Примечателен тот факт, что 44-летний специалист возглавил "Суонси" лишь 4 января, подписав контракт на два с половиной года.

Напомним, ранее в этом сезоне данную награду трижды выигрывал главный тренер "Челси" Антонио Конте.

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Материалы REN-TV

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