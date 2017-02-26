13:08 | ФУТБОЛ — Англия

Пол Клемент: "Челси" достигнет невероятных высот, если сохранит свой костяк"

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Главный тренер "Суонси" Пол Клемент подчеркнул, что "Челси" (1:3) заслужил победу в матче 26-го тура чемпионата Англии. По словам специалиста, в этой встрече соперник создал гораздо больше голевых моментов.

- Соперник создал намного больше шансов, чем мы, и заслужил победу, - приводит пресс-служба лондонцев слова Клемента. - У них великолепный состав. Нам предстояло сыграть максимально надежно в обороне на протяжении всех 90 минут, но мы с этой задачей не справились.

"Челси" находится в фантастической форме и по праву возглавляет турнирную таблицу. Канте великолепен, Азар, как всегда, опасен, Коста неизменно нацелен на ворота. Сегодня здесь более молодая команда. Если им удастся сохранить костяк на три-четыре сезона, они достигнут невероятных высот.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170225-2156.html

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