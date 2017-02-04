Пол Инс: "Время Руни в "МЮ" закончилось"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс отметил, что нападающему Уэйну Руни пора уходить из команды. По его словам, форвард должен продолжить карьеру в другом клубе премьер-лиги, а не ехать в Китай или США.

- Если бы в его возрасте оказался бы в такой ситуации, то никогда не остался бы в "Манчестер Юнайтед", - приводит Goal слова Инса. - Руни 31 год, и он до сих пор хочет выходить на поле в каждой игре. Но его время в "МЮ" закончилось. Клуб не может предложить ему что-то большее, а он слишком хорош, чтобы сидеть на лавке. Настал час уходить.

Были разговоры о Китае или МЛС, но я уверен, что он еще может принести пользу английскому футболу. Если Моуринью скажет, что Руни продается, то любой клуб из верхней части турнирной таблицы премьер-лиги может подписать его.