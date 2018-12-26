Пол Инс: "Надеюсь, Погба стал счастливее, чем неделю назад"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс рассчитывает, что Поль Погба улучшит свою игру после ухода Жозе Моуринью. У француза были напряженные отношения с португальским тренером, которого сменил Уле Гуннар Сульшер.

– Я хочу верить, что Погба чувствует себя счастливее, чем неделю назад, – цитирует ВВС Инса. – Он лучший игрок "МЮ", поэтому должен играть всегда. Было странно видеть его на скамейке запасных в игре с "Ливерпулем". Мне кажется, нет смысла выпускать Феллаини, оставляя Погба в запасе.