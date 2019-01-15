Пол Инс: "Любой мог бы добиться в "МЮ" того же, что сделал Сульшер"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс не видит ничего выдающегося в работе Уле Гуннара Сульшера в клубе. Норвежец сменил у руля "МЮ" Жозе Моуринью, и с тех пор команда выиграла шесть матчей подряд.

– Не нужно слишком восторгаться тем, что сделал Уле, – цитирует Goal Инса. – Давайте будем честными, хуже, чем при Моуринью, в "МЮ" быть не могло. Над всеми в клубе висели тучи. Это сказывалось на игре. А Уле пришел со спокойным дружелюбным лицом, игроки стали прикладывать больше усилий. Кандалы с команды сняли, но это не значит, что Уле подходит для работы. Я мог бы прийти туда и сделать то же самое, Стив Брюс тоже мог бы. Да любой мог бы сделать то, что сделал Уле. Это не так сложно – дать игрокам свободу и поднять их настроение.

В течение следующих лет клуб должен привлечь тренера, который всерьез сможет позволить конкурировать с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Из доступных вариантов Покеттино – идеальная кандидатура. Но не нужно принимать поспешных решений, выбирая тренера, ориентироваться только на то, что у него серия из шести побед на старте. Даже с Моуринью они могли бы выиграть у этих соперников.