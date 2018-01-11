Пол Гаскойн пожертвовал деньги на генератор речи для больной девочки

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн оказал финансовую помощь болельщику "Ньюкасла". Дочка фаната может говорить только с помощью генератора речи (аналогичным пользуется, например, знаменитый ученый Стивен Хокинг), однако неизвестные украли это устройство.

Гаскойн перевел на покупку нового генератора 1000 фунтов стерлингов.

Гаскойн ранее защищал цвета "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Лацио", "Рейнджерс", "Эвертона" и ряда других клубов, сыграл 57 матчей за сборную Англии и принял участие в ЧМ-1990 и Евро-1996. Последние годы бывший футболист регулярно оказывается в центре скандалов из-за алкоголизма.