Покеттино ждет финансовых гарантий от руководства "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино хочет, чтобы руководство клуба предоставило ему финансовые гарантии на ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph. По данным издания, аргентинский специалист планирует сохранить ведущих игроков команды, а также усилиться за счет новых приобретений.



Главной трансферной целью "шпор" станет форвард "Кристал Пэлас" 25-летний Вильфрид Заа. Среди возможных новичков значатся 18-летний защитник "Аякса" Маттейс де Лигт и нападающий "Вест Бромвича" 28-летний Джей Родригес. Также Почеттино хочет заключить новые контракты с лидерами команды: вратарем Юго Ллорисом, защитником Яном Фертонгеном, полузащитниками Деле Алли, Кристианом Эриксеном и форвардом Харри Кейном. На летнее трансферное окно, по данным СМИ, Почеттино получит 120 миллионов фунтов.

Отметим, что в текущем сезоне "Тоттенхэм" лишился возможности выиграть какой-либо турнир. В Лиге чемпионов "шпоры" вылетели на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей "Ювентусу". В кубке Англии лондонцы проиграли "Манчестер Юнайтед" в полуфинале. В кубке Лиги "Тоттенхэм" также закончил выступление в 1/8 финала, потерпев поражение от "Вест Хэма". В премьер-лиге за четыре тура до конца "шпоры" идут на четвертом месте.