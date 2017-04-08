Покеттино сравнил Кейна с Месси

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил важность для команды нападающего Харри Кейна. Форвард получил травму 12 марта, с тех пор лондонцы провели три победных матча. По мнению Покеттино, вопроса по поводу участия Кейна в ближайшей игре против "Уотфорда" не стоит.

- Я не сомневаюсь в Харри Кейне, - цитирует Sky Sports Покеттино. - Неважно, сыграет ли он с первых минут или нет, но Харри - один из наших лучших игроков. В "Барселоне" Месси был травмирован около месяца, и команда продолжила побеждать. А когда Месси восстановился, никто не говорил: "Хмм... ну, я не знаю" (стоит ли возвращать его в состав. - Прим. "СЭ").

Посмотрим, сможет ли он появиться в стартовом составе или выйдет на замену, но хорошо, что он готов. Это очень хорошие новости для него и для нас.