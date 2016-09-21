Покеттино сравнил 17-летнего форварда "Тоттенхэма" с Месси

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил высокий потенциал 17-летнего форварда команды Маркуса Эдвардса. Игрок с большой вероятностью дебютирует в составе первой команды в среду в игре Кубка лиги против "Джиллингема".

- Маркусу Эдвардсу всего 17, - цитирует goal.com Покеттино. - Его характеристики... Если вы посмотрите на его комплекцию, манеру игры, то он напомнит раннего Месси. Он очень перспективный игрок и в будущем может стать футболистом топ-уровня. Но нам нужно быть терпеливыми и объяснить ему, что у него достаточно таланта, чтобы стать великим, но сейчас он сам строит свое будущее.