Покеттино простил Роуза за критику трансферной политики "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино сказал, что с пониманием относится к расстройству защитника Дэнни Роуза по поводу трансферной политики клуба. Специалист доволен тем, что игрок принес извинения и предложил не зацикливаться на этом инциденте.

Напомним, 10 августа Роуз заявлял, что "Тоттенхэму" нужны сильные футболисты, а не игроки, информацию о которых нужно искать в Google. На следующий день защитник принес извинения за свои слова.

Несмотря на это, в прессе появились слухи о том, что руководство "шпор" выставит игрока не трансфер.

- Можно сказать, что это случилось вне клуба, а не в нем, - цитирует Guardian Покеттино. - В команде все хорошо. Можно понять чье-то огорчение. Роуз поделился своим мнением, а потом понял, что должен извиниться. Хочет предложить двигаться дальше и готовиться к началу сезона.

Продажа Роуза? Я рассчитываю на него. Мое отноешение к нему не изменилось. После его извинения эта ситуация осталась в прошлом.

Напомним, в 1-м туре "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Ньюкаслом". Встреча состоится 13 августа, начало игры - в 15.30 по московскому времени.