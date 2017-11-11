Покеттино признался в любви президенту "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил о том, что счастлив возглавлять лондонцев. Специалист с иронией отметил, что влюблен в президента "шпор Дэниела Леви.

– Иногда у нас есть разногласия, но я в него влюблен, потому что три с половиной года назад он подарил мне возможность быть в "Тоттенхэме" и написать главу истории этого удивительного клуба, – приводит Sportsmole слова Покеттино. – Быть часть "шпор" – больше, чем удовольствие. Я очень счастлив, как и моя семья. Я рад находиться в Лондоне.

Напомним, что Покеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года.