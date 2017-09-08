Покеттино пообещал убить Орье, если он нарушит дисциплину

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино уверен, что у новичка Сержа Орье не будет проблем с дисциплиной. Специалист с иронией заявил о том, что убьет игрока, если это случится.

Ранее в Англии сомневались в необходимости предоставления рабочей визы 24-летнему иваурийцу, который обвинялся в нападении на полицейского.

– Я сказал Орье, что убью его. Ударю его головой, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – У нас состоялась продолжительная беседа. Думаю, что все будет хорошо. Он знает, что мы от него ждем. Я доверяю Сержу и не сомневаюсь, что у него все получится в "Тоттенхэме".