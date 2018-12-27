Покеттино подтвердил, что "Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом до 2020 года

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что "шпоры" активируют опцию в контракте защитника Тоби Алдервейрелда о продлении до 2020 года.

- Да, конечно, мы воспользуемся этой опцией, - приводит слова аргентинского специалиста Sky Sports. - Это очевидно. Такая же ситуация была с Яном Фертонгеном.

Как утверждает издание, в соглашении 29-летнего бельгийца есть пункт, согласно которому игрока может выкупить другой клуб за 25 миллионов фунтов следующим летом. При этом "шпоры" должны будут получить соответствующее предложение за 14 или более дней до закрытия летнего трансферного окна в 2019 году.

В текущем сезоне Алдервейрелд провел 24 матча за "Тоттенхэм".

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