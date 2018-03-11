Покеттино - о травме Кейна: " Он уже травмировал эту ногу в этом же месте"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Борнмутом" (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии выразил надежду на то, что нападающий команды Харри Кейн избежал серьезного повреждения. Лучший бомбардир "шпор" в этом сезоне на 34-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

- Я очень доволен этой победе, - цитирует London Football Покеттино. - Меня порадовало, как команда отреагировала на вылет из Лиги чемпионов. Соперник с первых минут действовал в высоком темпе и создал нам проблемы.

Что касается Кейна, завтра (12 марта. - Прим. "СЭ") он пройдет обследование травмированного голеностопа. Он уже травмировал эту ногу в этом же месте. Надеюсь, ничего серьезного не произошло. Нам нужно дождаться завтрашнего дня. Он настроен хорошо. У него сильный характер. Он порадовался победе команды, но расстроился из-за травмы.

Напомним, в сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 35 мячей и сделав 4 результативные передачи.