Покеттино - о Кейне: "Для того, чтобы забить 100 мячей в премьер-лиге, нужны большие яйца"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 26-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (2:2) отметил характер форварда своей команды Харри Кейна. Нападающий не забил пенальти на 87-й минуте, но отличился с 11-метровой отметки на 95-й. Он стал первым игроком "шпор", забившим 100 голов в английской премьер-лиге.

– Кейн – один из лучших форвардов в мире. Перед выполнением второго пенальти он был спокоен. Да, он может не забить с "точки" или упустить хороший момент, но у него есть характер, – заявил Покеттино на пресс-конференции. – Для того, чтобы забить 100 мячей в премьер-лиге, нужны большие, большие яйца. Без этого подобного достижения не добиться.