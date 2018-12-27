Покеттино назвал фаворитов чемпионской гонки в Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что фаворитами чемпионской гонки в Англии являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

- "Тоттенхэм" должен оставаться последовательным в течение всего сезона. - приводит слова Покеттино Sky Sports. - Лучшими командами Англии на данный момент являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Они и будут бороться за чемпионство до конца сезона. "Манчестер Сити" выиграл чемпионат в прошлом году, а "Ливерпуль" сделал невероятные инвестиции в команду.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко после 19 туров, "Тоттенхэм" с 45 баллами располагается на 2-й строчке, "Манчестер Сити" идет третьим, у "горожан" 44 очка.

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