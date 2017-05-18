Покер Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" Мусы

В перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" одержал победу над "Лестером" - 6:1. До перерыва лондонцы отправили в ворота соперника два мяча усилиями Харри Кейна и Сон Хын Мина.

На 59-й минуте Бен Чилвелл сократил отрыв в счете. Но англичанин и кореец забили еще по одному голу. На 79-й минуте на поле вышел нападающий Ахмед Муса, заменив Джейми Варди.

Однако за две минуты до конца основного времени Харри Кейн в третий раз поразил ворота "лис", оформив хет-трик. Спустя еще четыре минуты форвард забил четвертый гол, установив окончательный счет матча.

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34-й тур

"Лестер" - "Тоттенхэм" - 1:6 (0:2)

Голы: Кейн, 25 (0:1). Сон Хын Мин, 36 (0:2). Чилвелл, 59 (1:2). Кейн, 63 (1:3). Сон Хын Мин, 71 (1:4). Кейн, 89 (1:5). Кейн, 90+2 (1:6).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Беналуан (Грэй, 66), Симпсон, Чилвелл, Олбрайтон, Махрез, Амарти, Ндиди, Окадзаки (Слимани, 46), Варди (Муса, 78).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Дэйвис, Дембеле (Лесняк, 86), Сиссоко (Нкуду, 90), Ваньяма, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Янссен, 78), Кейн.

Предупреждения: Сиссоко, 65. Олбрайтон, 65. Грэй, 75. Симпсон, 80.

Судья: Оливер.

18 мая. Лестер. Стадион "King Power Stadium".