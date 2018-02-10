Покер Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить "Лестер"

"Манчестер Сити" дома разгромил "Лестер" (5:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев поля покером отметился лучший бомбардир в истории "горожан" Серхио Агуэро. После этой встречи на его счету 197 мячей за клуб. Также в составе победителей точным ударом отметился Рахим Стерлинг. Единственный мяч в составе гостей на счету Джейми Варди.

После 27 туров команда Хосепа Гвардьолы продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 72 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку "Манчестер Юнайтед" составляет 16 баллов (у "красных дьяволов" одна игра в запасе).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 5:1 (1:1)

Голы: Стерлинг, 3 (1:0). Варди, 24 (1:1). Агуэро, 48 (2:1). Агуэро, 53 (3:1). Агуэро, 77 (4:1). Агуэро, 90 (5:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди (Стоунс, 81), Уокер, Ляпорт, Фернандинью (Фоден, 80), Гюндоган, Де Брейне, Зинченко (Данилу, 65), Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Драгович, Магуайр, Чилвелл (Махрез, 62), Адриэн Силва (Симпсон, 46), Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Варди, Диабате (Ихеаначо, 62).

Предупреждения: Ндиди, 71. Гюндоган, 73. Ляпорт, 83. Варди, 83. Магуайр, 89.

Судья: Джоунс.

10 февраля. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Лестер"