Погба - в "старте" "Манчестер Юнайтед" на матч с "Кристал Пэлас"

Стали известны составы на матч 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед". У "красных дьяволов" в стартовом составе выйдет полузащитник Поль Погба.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте между 24-летним французом и главным тренером Жозе Моуринью. По этой причине специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.

"Кристал Пэлас": Хэннеси - ван Анхолт, Томкинс, Келли, Ван-Биссака - Шлупп, Миливоевич, Макартур, Таунсенд - Серлот, Бентеке.

Запасные: Кавальери, Суаре, Дилейни, Ях, Ридевалд, Чхон Ен, Ракип.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Янг, Линделеф, Смоллинг, Валенсия - Погба, Матич, Мактоминэй - Лингард, Лукаку, Санчес.

Запасные: Перейра, Байи, Шоу, Дармиан, Мата, Кэррик, Рэшфорд.

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" состоится в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.