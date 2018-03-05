Погба - в "старте" "Манчестер Юнайтед" на матч с "Кристал Пэлас"

Стали известны составы на матч 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед". У "красных дьяволов" в стартовом составе выйдет полузащитник Поль Погба.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте между 24-летним французом и главным тренером Жозе Моуринью. По этой причине специалист в последних играх часто оставлял Погба в запасе.
"Кристал Пэлас": Хэннеси - ван Анхолт, Томкинс, Келли, Ван-Биссака - Шлупп, Миливоевич, Макартур, Таунсенд - Серлот, Бентеке.
Запасные: Кавальери, Суаре, Дилейни, Ях, Ридевалд, Чхон Ен, Ракип.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Янг, Линделеф, Смоллинг, Валенсия - Погба, Матич, Мактоминэй - Лингард, Лукаку, Санчес.
Запасные: Перейра, Байи, Шоу, Дармиан, Мата, Кэррик, Рэшфорд.
Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" состоится в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
📋 Here's the #CPFC 🦅 side to take on @ManUtd tonight! pic.twitter.com/NtdwZsb8CR– Crystal Palace F.C. (@CPFC) 5 марта 2018 г.
The line-ups are in! Here's your #MUFC starting XI for tonight's game... #CRYMUN pic.twitter.com/LCXW1NwRe2– Manchester United (@ManUtd) 5 марта 2018 г.