Погба уведомил руководство "МЮ" о желании покинуть клуб за день до закрытия трансферного окна

Полузащитник Поль Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в нынешнее трансферное окно, которое закрывается в четверг, 9 августа, утверждает Daily Mail.

25-летний француз сообщил о своем желании партнерам по команде и исполнительному директору клуба Эду Вудворду.

"Манчестер Юнайтед" не хочет продавать Погба. В клубе считают, что не успеют найти игроку равнозначную замену до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил трансферное предложение "Барселоны" по Погба. Каталонцы предложили за француза 50 миллионов евро, а также защитника Йерри Мину и хавбека Андре Гомеша.