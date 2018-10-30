Погба спародировал свой разбег перед пенальти. Видео

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба оригинальным способом исполнил пенальти в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (2:1). 25-летний француз долго разбегался, медленными шагами продвигаясь к мячу.

Футболист в своем Твиттере опубликовал видео, на котором спародировал сам себя: таким же медленным шагом он добирался до своей машины.

‘How do I get to my car’

🚗 pic.twitter.com/HkmUX4k9oa – Paul Pogba (@paulpogba) 30 октября 2018 г.

"Манчестер Юнайтед" после 10 туров занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 17 очков.

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