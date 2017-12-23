Погба проспал тренировку "МЮ". Клуб отправил сотрудника, чтобы разбудить его

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба 3 декабря проспал тренировку, которая состоялась после матча 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1), сообщает Daily Mail. Клуб был вынужден отправить сотрудника домой к французскому хавбеку, который не отвечал на телефонные звонки.

Отметим, что 4 декабря француз опоздал на занятие, которое состоялось перед игрой 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).

Напомним, что в матче с "Арсеналом" Погба получил красную карточку, после чего был дисквалифицирован на 3 матча. В этом сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах, забив 3 мяча и отдав 6 результативных передач.