10:25 | Футбол — Англия

Погба проспал тренировку "МЮ". Клуб отправил сотрудника, чтобы разбудить его

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба  3 декабря проспал тренировку, которая состоялась после матча 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1), сообщает Daily Mail. Клуб был вынужден отправить сотрудника домой к французскому хавбеку, который не отвечал на телефонные звонки.

Отметим, что 4 декабря француз опоздал на занятие, которое состоялось перед игрой 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).

Напомним, что в матче с "Арсеналом" Погба получил красную карточку, после чего был дисквалифицирован на 3 матча. В этом сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах, забив 3 мяча и отдав 6 результативных передач.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

ну вот поэтому и не быть тебе лучшим...такие бабки платят а он еще просыпает,в Россию тебя на ПМЖ надо!

10:37