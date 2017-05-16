Погба пропустит матч против "Саутгемптона" из-за похорон отца

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит ближайший матч чемпионата Англии с "Саутгемптоном". Игрок будет присутствовать на похоронах своего отца во Франции. Скорее всего, футболист не примет участия и в матче 38-го тура премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

– Погба не сыграет против "Саутгемптона", – цитирует The Telegraph главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью. – Похороны пройдут во вторник или в среду. Погба вернется, когда будет готов играть.

Погба уже пропустил игру с "Тоттенхэмом" (2:1) из-за смерти отца, которому было 79 лет.

Матч "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 17 мая, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.