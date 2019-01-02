Погба признан лучшим игроком "МЮ" в декабре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком "красных дьяволов" в декабре, информирует официальный Твиттер клуба. 25-летний француз принял участие в 6 играх, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

В текущем сезоне Погба провел 23 матча за "МЮ", отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными пасами.

"Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 20 туров.

Все о чемпионате Англии - здесь