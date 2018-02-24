Погба обошел Паркера в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Франции

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба возглавил список самых высокооплачиваемых французских спортсменов. Хавбек обошел предыдущего лидера баскетболиста Тони Паркера, чей доход за прошлый год оценивается в 19,7 миллиона евро, тогда как у Погба он составил 22,2 миллиона, сообщает L’Equipe.

Замыкает тройку форвард "Атлетико" Антуан Гризманн – 19,1 миллиона евро. Далее расположились баскетболист Николя Батюм (18,9 миллиона) и нападающий "Реала" Карим Бензема (16,3 миллиона). В первой десятке только представители футбола и баскетбола.