Погба не сыграет с "Вест Бромвичем"

"Манчестер Юнайтед" не сможет рассчитывать на пятерых игроков в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича". Как сообщает пресс-служба клуба, Златан Ибрагимович и Андер Эррера не сыграют в эти выходные на "Олд Траффорд" из-за дисквалификаций, защитники Крис Смоллинг и Фил Джоунс получили травмы в расположении сборной Англии, а полузащитник Поль Погба еще не восстановился от повреждения сухожилия, полученного в игре с "Ростовом".

– Таким образом, мы не сможем рассчитывать на четырех игроков, и я думаю, что Поль Погба также пропустит встречу, – отметил Моуринью. – Мы потеряли пятерых футболистов.

Также отмечается, что менеджер ждет возвращения из Южной Америки Серхио Ромеро, Антонио Валенсии и Маркоса Рохо, чтобы окончательно сформировать планы на выходные.