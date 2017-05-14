Погба не сыграет с "Тоттенхэмом" из-за смерти отца

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит ближайший матч чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". Француз не поехал на игру со "шпорами" из-за смерти отца, которому было 79 лет. Как сообщает Sky Sports, "МЮ" не включил Погба в заявку на игру с "Тоттенхэмом".

Также клуб из Манчестера в этой встрече не сможет рассчитывать на отбывающего дисквалификацию Маруана Феллаини, а из-за травм он потерял Люка Шоу, Златана Ибрагимовича, Маркоса Рохо, Эшли Янга и Тимоти Фосу-Менса.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 14 мая, начало встречи - в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.