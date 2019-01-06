Погба не полетел с "Манчестер Юнайтед" на сбор в Дубай

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не отправился с "Манчестер Юнайтед" на сбор в Дубай перед матчем с "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт клуба.

Причиной тому стала травма, полученная в игре с "Ньюкаслом" (2:0). Ожидается, что он сможет позже присоединиться к команде. Ранее болельщики признали Погба лучшим игроком декабря.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" пройдет в воскресенье, 13 января. Встреча начнется в 19:30 мск. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии, имея в своем активе 38 очков в 21 матче. "Тоттенхэм" идет на третьей строчке с 48-ю баллами.