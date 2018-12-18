16:47 | Футбол — Англия

Погба и Лингард "празднуют" увольнение Моуринью. Видео

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Британское издание Talk Sport опубликовало видео празднований полузащитников "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и Джесси Лингарда. В шуточной подписи к ролику говорится, что они празднуют увольнение Жозе Моуринью. Напомним, что с начала сезона в СМИ регулярно появлялась информация о конфликте португальского специалиста с Погба.

На самом деле видео снято давно и к отставке португальца не имеет отношения. 

Моуринью был уволен сегодня после двух с половиной сезонов работы.

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