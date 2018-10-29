Погба бьет пенальти дольше, чем Болт бежит 100-метровку. Видеофакт

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в матче с "Эвертоном" (2:1) очень долго готовился пробить 11-метровый удар. Журналист Джордан Эльотт выложил видеоколлаж, на котором видно, что перед ударом француз разбегался дольше, чем 8-кратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира Усэйн Болт бежит 100-метровку.

В результате Погба не смог реализовать пенальти, но был быстрее всех на добивании.