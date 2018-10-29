Погба бьет пенальти дольше, чем Болт бежит 100-метровку. Видеофакт

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в матче с "Эвертоном" (2:1) очень долго готовился пробить 11-метровый удар. Журналист Джордан Эльотт выложил видеоколлаж, на котором видно, что перед ударом француз разбегался дольше, чем 8-кратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира Усэйн Болт бежит 100-метровку.
В результате Погба не смог реализовать пенальти, но был быстрее всех на добивании.
Usain Bolt ran the 100m in less time than it took Paul Pogba to 'run up' for his penalty. pic.twitter.com/1s67WOHWhx– Jordan Elgott (@JElgott) 28 октября 2018 г.
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