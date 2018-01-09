Подписной бонус Санчеса в случае перехода в "Манчестер Сити" составит 30 миллионов фунтов

Руководство "Манчестер Сити" готово выплатить нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу 30 миллионов фунтов в качестве бонуса за подписание контракта летом 2018 года, сообщает Sky Sports. По информации издания, годовая зарплата 29-летнего чилийского форварда в составе "горожан" составит 13,2 миллиона фунтов.

Ранее главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер утверждал, что клуб не получал предложений по Санчесу после открытия зимнего трансферного окна. Несмотря на это, "горожане" не оставляют попыток выкупить контракт южноамериканца уже в январе. По данным СМИ, "канониры" готовы продать нападающего за 35 миллионов фунтов, в то время как "Сити" готов предложить не более 25 миллионов фунтов.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона-2017/18. Таким образом, начиная с января, он имеет право вести переговоры о подписании контракта с любым клубом.