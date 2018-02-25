Победный график Гвардьолы - больше двух трофеев за сезон

Кубок лиги стал для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы 22-м в карьере и первым во главе английского клуба. Сегодня, 25 февраля, "горожане" в финале этого турнира разгромили "Арсенал" (3:0).

Испанский специалист, работающий в профессиональном футболе с 2008 года, в среднем выигрывает больше двух трофея за сезон. Самым успешным для Гвардьолы был сезон-2008/09, в котором он с "Барселоной" выиграл 6 титулов (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира). Именно в испанском клубе он выиграл большее число трофеев - 14 за 4 сезона. Вместе с "Баварией" за три года он завоевал 7 титулов.

В этом сезоне команда Гвардьолы является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул. После 27 туров у "горожан" 72 очка. Занимающий второе место "Манчестер Юнайтед" имеет на 13 очков меньше (после 28 туров). Также "Сити" продолжает выступление в Лиге чемпионов.

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка лиги