Плохие отношения между Моуринью и Шоу могут помешать переходу Бэйла в "МЮ"

Критика главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в адрес защитника команды Люка Шоу может помешать клубу подписать Гарета Бэйла. Как сообщает Daily Mail, агентство, представляющее интересы Шоу, недовольно поведением Моуринью.

Проблема, по данным источника, в том, что это же агентство представляет и Бэйла. Напряженные отношения между Моуринью и представителями Шоу могут сказаться на перспективах перехода Бэйла в "МЮ" из "Реала". Английский клуб хочет ближайшим летом осуществить эту сделку.