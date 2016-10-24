Питер Одемвингие: "Хочу вернуться на прежний уровень"

Новичок "Ротерхэм Юнайтед" Питер Одемвингие признался, что переход в команду чемпион-лиги произошел очень быстро. Сегодня 35-летний нигериец, выступавший ранее за "Локомотив", подписал краткосрочный контракт.

- Все произошло очень быстро, - цитирует пресс-служба клуба Одемвингие. - Всего несколько дней назад со мной связался тренер "Ротерхэма". Он верит в меня, и это дает мне много позитива. По его мнению, я смогу принести пользу, поэтому я с нетерпением жду начала нового этапа в карьере и сделаю все возможное для команды.

Мне нравится давление, нравится с ним справляться. Хочу играть в футбол и вернуться на прежний уровень, а для этого нужно много работать. Думаю, что мне не потребуется для этого много времени.