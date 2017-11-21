Питер Крауч: "Я голоден до футбола и чувствую себя прекрасно"

Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч заявил, что планирует играть в футбол на высшем уровне еще несколько лет. Также 36-летний футболист отметил, что наслаждается каждой минутой, проведенной на поле.

– В моем возрасте, когда конец карьеры уже не за горами, становится немного страшно, а минуты на поле более ценны, чем десять лет назад, – цитирует Sky Sports Крауча. – Я дорожу ими больше, чем когда мне было 25. Я хочу оставаться в этой игре столько, сколько смогу.

Не думаю, что мои навыки изменились, у меня было мало травм, поэтому, полагаю, я смогу поиграть еще несколько лет. Я хочу играть на высшем уровне. Мне нравится тренироваться каждый день, выходить на поле. Это захватывает меня, это то, чем я хочу заниматься. Я голоден до футбола и чувствую себя прекрасно.

Если бы у меня не было никакой игровой практики, мне было бы сложно. Но я до сих пор появляюсь на поле. Я счастлив в "Стоук Сити", мне бы хотелось здесь остаться. Если я не буду играть, мне придется рассмотреть варианты перехода в другой клуб в январе. Но я счастлив здесь, надеюсь, клуб тоже во мне не разочарован.

В этом сезоне Крауч провел за клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Напомним, что вчера в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (2:2) нападающий установил рекорд премьер-лиги по выходам на замену – он появился на поле со скамейки запасных 143-й раз.