Пирло войдет в тренерский штаб "Челси"?

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло может войти в тренерский штаб "Челси". Ранее сообщалось, что главный тренер лондонцев Антонио Конте хочет, чтобы его штаб пополнил другой итальянский специалист.

Наставник "синих" клуба хочет, чтобы именно итальянец заменил Стива Холланда, который, в свою очередь, по окончании сезона уйдет в тренерский штаб главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

– В этом году Пирло уже несколько раз был на "Стэмфорд Бридж", – приводит TalksSport слова бывшего тренера "синих" Рэя Уилкинса. – Он один из тех людей, которых Конте хотел бы видеть в своем тренерском штабе.

Напомним, что многолетним помощником Конте в "Ювентусе" и сборной Италии был нынешний главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который вошел в штаб красно-белых после Euro-2016 и возглавил команду после отставки Дмитрия Аленичева в начале сезона.

Работавший с Каррерой Конте хочет итальянского помощника в "Челси"