Пирло не будет в тренерском штабе "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг информацию о том, что полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло может стать новым помощником тренера в лондонском клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что 37-летний итальянец может войти в тренерский штаб "синих".

- Я слышу много всего, - цитирует Talksport Конте. - Разговоры о Пирло кажутся мне очень странными, потому что Андреа хочет продолжать играть. Не знаю, почему появились такие слухи. Сейчас важно сосредоточиться на настоящем, оно важнее будущего.