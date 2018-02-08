Пирес ответил шуткой на вопрос, кто лучше: Анри или Бергкамп

Экс-нападающий "Арсенала" Робер Пирес изящно ушел от вопроса о лучшем нападающим, выбирая между Тьерри Анри (228 мячей в 377 матчах) и Деннисом Бергкампом (120 голов в 425 играх). 44-летний француз назвал себя, подчеркнув, что ему сложно сделать выбор.

– Рой Кин или Патрик Виейра? Вы знаете мой ответ. Конечно, Виейра. Потому что он мой друг и отличный футболист. Особенный. Отличный капитан.

Тони Адамс или Сол Кэмпбелл? (Долгая пауза.) Тони Адамс. Он очень много разговаривал со мной, и это было для очень важно. И, конечно, он мой капитан.

Тьерри или Беркгамп? Пирес. Я не шучу, я просто не могу выбрать.