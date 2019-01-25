Пилот пропавшего самолета с Салой не имел лицензии для платных перелетов?

В ходе расследования пропажи самолета, на борту которого находился новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, установлено, что пилот Дэвид Ибботсон не обладал лицензией для платных перелетов, утверждает The Times. В настоящий момент выясняется, был ли рейс Салы платным или частным.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.